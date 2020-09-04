نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اندلاع حريقين هائلين على الحدود الجزائرية الليبية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع قبل قليل، حريقان هائلان في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، شمالي شرق الصحراء الجزائرية، قرب الحدود مع ليبيا، بسبب تسرب من أنبوبين بترول.

ورصدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، وتم تداولها على نطاق واسع.

وقال أحد الحسابات الذي نشر الفيديو، إنها "مشاهد من الحريقين الذين وقعا في أنبوبي نفط في منطقة أم الطيور بولاية الوادي، على خط حاسي مسعود سكيكدة وحاسي مسعود بجاية".