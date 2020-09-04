اليمن... 4 جرحى من الجيش في قصف جوي مجهول شرقي أبين

أصيب 4 جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، في غارات لطائرات مسيرة مجهولة في محافظة أبين جنوبي اليمن. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين مسيرتين مجهولتين نفذتا غارتين على الجيش في منطقة شقرة الساحلية بمديرية خنفر شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين. وأضاف أن الغارتين أسفرتا عن إصابة 4 جنود وإعطاب آلية. Advertisements وأشار إلى محاولة المضادات الأرضية للجيش إسقاط الطائرتين المسيرتين قبيل مغادرتهما. واتهم المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين بقوات المجلس الانتقالي، النقيب محمد النقيب، الجيش اليمني بخرق وقف إطلاق النار في محافظة أبين. وقال النقيب عبر حسابه على "تويتر"، إن الجيش شن قصفا مكثفا وبمختلف الأسلحة على مواقع قوات الانتقالي في القطاع الساحلي بأبين.

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