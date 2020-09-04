كشفت وسائل إعلام، أمس الخميس، عن إصابة بطل فيلم "الرجل الوطواط" أو "ذا باتمان" بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إصابة "الرجل الوطواط" بفيروس كورونا أدى إلى وقف العمل مؤقتا في تصوير الفيلم.
وأوضحت مجلتا "فانيتي فير" و"ذا هوليوود ريبورتر"، الخميس، أنه ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتنسون بفيروس كورونا، ما أدى إلى وقف مؤقت للعمل في بريطانيا في موقع تصوير فيلم "ذا باتمان".
وقالت شركة وارنر براذرز في بيان إن "عضوا في فريق إنتاج فيلم ’ذا باتمان‘" ثبتت إصابته بـفيروس كورونا، لكنها لم تكشف اسمه.
وأضاف الشركة في البيان أن "تصوير الفيلم توقف مؤقتا"، بحسب رويترز.
وأشار متحدث باسم شركة "وارنر برارذرز" إلى أن "الفرد المصاب عزل حاليا وفقا للبروتوكولات المعمول بها"، كما أفادت وكالة الأسوشيتد برس.
يشار إلى أن روبرت باتنسون يلعب دور البطولة في الفيلم الجديد، وهو من إخراج مات ريفز، الذي استأنف التصوير قبل أيام قليلة تقريبا بعد توقف دام 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.
كان من المفترض أن يتم طرح فيلم "ذا باتمان" في دور العرض في يونيو 2021، غير أنه تم تأجيل ذلك إلى أكتوبر بسبب التأخير.
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