لأول مرة.. قاضيات يؤدين اليمين القانونية بالكويت

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أحمد جودة - القاهرة - أدّت ثماني كويتيات، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الكويت.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأنه قد تم تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، في إطار المساعي لـ"تكويت" القضاء.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة".
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة.
ولفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا إلى أن تعيين المرأة في سلك القضاء "هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في الكويت منذ سنوات طويلة".
وأضافت: "هذا التعيين أثلج صدرنا ونعتقد اننا نخطو خطوات الى الأمام في مصاف الدول المتقدمة".
وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في مايو 2005، وفي يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك، وبعد أربعة أعوام، فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية.
يذكر أن البرلمان الكويتي أقر أول قانون يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات عام 1973، كما عُيّنت أول امرأة في منصب سفير في عام 1993.
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