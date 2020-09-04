نتنياهو وافق على بيع أمريكا مقاتلات F-35 لـ الإمارات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لم يعارض حصول الإمارات العربية المتحدة، على مقاتلات متطورة من الولايات المتحدة، لرغبته الكبيرة، في تحقيق انفراجة في تطبيع العلاقات مع الإمارات.

وبحسب التقرير، الذي يستند إلى مسؤولين مشاركين في المحادثات، فإن نتنياهو وافق سرا، في المحادثات التي سبقت توقيع اتفاقية السلام بين بلاده والإمارات، على بيع الولايات المتحدة مقاتلات شبح من طراز F35s وEA-18G إلى الإمارات. وهو أمر ترفضه أوساط إسرائيلية، التي ترى بـ "الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط"، قيمة عُليا.

وعلى الرغم من موافقته، فإن نتنياهو نفى مرارا وتكرارا التقارير الواردة في الصحافة العبرية، أن يكون قد منح الضوء الأخضر لواشنطن، لبيع مقاتلات مُتطورة لأبوظبي.

ووصف المسؤولون الأمريكيون تصريحات نتنياهو هذه، في حديثهم لـ "نيويورك تايمز" بـ "الكاذبة".

Advertisements

وبحسب التقارير، فإن نفي نتنياهو المتكرر، دفع الإدارة الأمريكية، إلى إرسال وزير الخارجية مايك بومبيو للقائه في القدس واستيضاح الأمر، لافتة إلى أن "بومبيو أعاد نتنياهو إلى الخط الأمريكي" بعد اللقاء، ومن حينها لم ينفِ نتنياهو موافقة على بيع مقاتلات F35 الأمريكية للإمارات. وأوضح السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر، أن تقرير "نيويورك تايمز"، "غير صحيح".

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال أن تبيع بلاده طائرات F35 إلى الإمارات، ولم يستبعد الخطوة.

كما كانت تؤكد الإمارات مرارا، أن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيفتح المجال أمامها، للحصول على مقاتلات F35 الأمريكية وسبق لمستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير، أن شدد على أن بوسع بلاده منح الإمارات F35، والحفاظ على تفوّق إسرائيل العسكري معا.