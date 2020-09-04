جواز السفر يقف عائقا أمام انتقال سواريز ليوفنتوس

مع اقتراب انتقال المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي، ظهرت عقبة جديدة تعيق عملية الانتقال، متمثلة بإجراءات الإقامة والعمل.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، سيضطر هداف الدوري الإسباني السابق للخضوع إلى امتحان خاص في إيطاليا، للحصول على الإقامة وتأشيرة العمل.

ولم يكن سواريز يحتاج للخضوع لإجراءات خاصة في إسبانيا، كون أن زوجته تحمل جواز سفر إيطالي، مما يعفيه من إجراءات "المقيم الأجنبي"، ويحصل على ميزات المواطن الأوروبي.

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ولكن في إيطاليا تختلف القوانين، حيث لا يمكن للمقيم الحصول على هذه الميزات بفضل جواز سفر زوجته، ولن يحصل على الميزات والإعفاءات سوى إن كان هو شخصيا مواطن تابع لدول الاتحاد الأوروبي.

واستنادا على ذلك، سيتوجب على سواريز الخضوع لامتحان الإقامة والعمل، كي يحصل على تأشيرة العمل التي تتيح له اللعب في إيطاليا.

وتشير الأخبار إلى أن سواريز اتفق على جميع الشروط مع يوفنتوس الإيطالي، وأنه على بعد خطوات قليلة من الانتقال لبطل إيطاليا، ولكن الانتقال لن يتم إلا بعبور سواريز للإجراءات القانونية.