قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تدخل فى أى مفاوضات مع تركيا بشأن الصراع فى شرق المتوسط قبل وقف أنقرة لتهديداتها المستمرة، حسبما جاء فى نبأ عاجل بثته شبكة "العربية" الإخبارية.





وتسعى تركيا لإيجاد موطأ قدم لها فى شرق البحر المتوسط الغنى بالثروات والغاز، حيث تنازع أنقرة اليونان وقبرص فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين، وسط إصرار من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التنقيب غير المشروع فى بحر إيجه، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة رسميًا، مطالبين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس وزراء اليونان: لن ندخل فى مفاوضات مع تركيا قبل وقف تهديداتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.