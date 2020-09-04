7 قتلى و14 مصابا فى تفجير انتحارى لـ بوكو حرام شمال الكاميرون

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال ضابط فى الشرطة الكاميرونية، إن انتحاريا فجّر عبوة ناسفة كانت بحوزته فى قرية كويابى وسط نازحين فروا إليها إثر هجوم شنه إرهابيون على قريتهم.

وأضاف الضابط، أنه عندما هاجمت مليشيا بوكو حرام الإرهابية القرية فر منها مواطنوها، إلا أن فتى كان يحمل متفجرات لحق بهم، وفجر نفسه وسط الحشد.

كما أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا تندد فيه "بشدة هذا الهجوم الذى أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 14 آخرين فى قرية كويابى".

وزادت جماعة بوكو حرام الإرهابية وتنظيم داعش فى غرب إفريقيا من هجماتهم الإرهابية فى الأشهر الأخيرة، مستهدفين الجنود والمدنيين فى أقصى شمال الكاميرون والمناطق المتاخمة لنيجيريا وتشاد والنيجر، حول بحيرة تشاد.