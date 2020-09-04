أكثر من ألف وفاة يومية و4 ملايين إصابة بفيروس كورونا فى الهند

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 1096 وفاة جديدة بالفيروس أيضًا، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلد الآسيوى إلى 68472 وفاة.

وتعد الهند أكثر الدول تضررًا جراء جائحة كورونا فى آسيا، كما يقترب العدد الإجمالى للإصابات فيها من البرازيل، ثانى أشد دول العالم تضررًا من الفيروس.