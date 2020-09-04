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أكثر من ألف وفاة يومية و4 ملايين إصابة بفيروس كورونا فى الهند

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-04 10:11 0 تبليغ

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أكدت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 83341 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3.94 ملايين إصابة مؤكدة. 

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 1096 وفاة جديدة بالفيروس أيضًا، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلد الآسيوى إلى 68472 وفاة. 

وتعد الهند أكثر الدول تضررًا جراء جائحة كورونا فى آسيا، كما يقترب العدد الإجمالى للإصابات فيها من البرازيل، ثانى أشد دول العالم تضررًا من الفيروس.

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