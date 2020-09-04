المرصد السوري: فصائل موالية لـ تركيا تقصف ريف الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة،بأن فصائل موالية لتركيا جددت قصفها على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة شمالي سوريا. وقال المرصد، إن الفصائل الموالية لتركيا نفذت قصفا صاروخيا، على مناطق نفوذ قوات سوريا الديقراطية في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. ولم يرد للمرصد معلومات عن وجود إصابات أو خسائر بشرية. وكان المرصد السوري رصد في أواخر أغسطس، قصفا مدفعيا، نفذه الجيش التركي والفصائل الموالية له، استهدف قريتي هوشان والخالدية غرب بلدة عين عيسى على طريق “M4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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