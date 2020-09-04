معاريف: إسرائيل تسعى لعودة التنسيق عبر اجتماعات تجرى بين الطرفين

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة ان إسرائيل تعمل بهدوء وسرية على تجديد التنسيق الأمني مع الفلسطينيي ، والذي أوقفته السلطة الفلسطينية عندما حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الترويج لضم مناطق في الضفة الغربية.

وعقدت اجتماعات رفيعة المستوى بين الطرفين في الأسبوعين الماضيين بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي وحضر اجتماع آخر كبار ضباط القيادة المركزية في جيش الاحتلال، بمن فيهم تامر يدعي ، ومنسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة ، كميل أبو ركن ، وضباط آخرون ، التقوا مسؤولين فلسطينيين كبار مقربين من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن هدف هذه اللقاءات هو دفع استئناف التنسيق الأمني، وذلك بواسطة شخصيات معروفة ومركزية في المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

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وأوضحت أن الشخصية الفلسطينية التي التقى كوخافي معه لا يتولى منصبا في السلطة الفلسطينية، لكنه شخصية رفيعة ومعروف ومقرب من قيادة السلطة.

وحسب الصحيفة، فإن ابومازن لا يظهر حتى الآن مؤشرات على أنه قد يغيّر قراره بوقف التنسيق.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازمن يتوقع، على ما يبدو، تعهدا رسميا أو تصريحا من نتنياهو والأمريكيين بأنه تم إلغاء مخطط الضم، "وهاذ أمر لا يتوقع حصوله".