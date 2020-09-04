إصابات كورونا اليومية في روسيا تتجاوز الـ 5 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، سجلت روسيا 5110 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت روسيا تسجيل 121 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال نفس التوقيت، مقابل 114 وفاة في اليوم السابق.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 1015105 إصابات، فيما ارتفعت الوفيات إلى 17649 حالة.

وتماثل 5812 مريضا للشفاء من كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 832747 شخصا.