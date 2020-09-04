اليونان: لن نبدأ محادثات مع تركيا إلا بشرط

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن المحادثات مع تركيا حول المتوسط لا يمكن أن تبدأ إلا إذا تخلت تركيا عن تهديداتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالب ميتسوتاكيس، أنقرة بالكف عن تهديداتها قبل الشروع في أي حوار أو مفاوضات.

وكانت السلطات اليونانية، نفت أمس الخميس، إجراء مفاوضات مع أنقرة لخفض التصعيد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية تأييدها الحوار مع اليونان بلا شروط مسبقة، وقالت: "ندعم مبادرة الناتو لبدء مفاوضات مع اليونان".

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وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أمس الخميس، أن تركيا واليونان اتفقتا على خوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط.

وقال ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام.

ومددت تركيا الإثنين الماضي، عمل سفينتها أروتش ريس حتى 12 سبتمبر، وذلك بعد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني، ودعت تركيا إلى "الكف عن إثارة التوترات يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".