أمريكا تسجل 6.1 مليون إصابة و186 ألف وفاة بسبب كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أوضح الإحصاء الصادر الساعة 20:00 بالتوقيت المحلى، أمس الخميس، ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 37780 إصابة جديدة، 1085 وفاة.
ولا تزال نيويورك الأكثر تسجيلاً للوفيات فى أمريكا، بإجمالى 32976 وفاة، ما يزيد عن حصيلة الوفيات فى فرنسا وإسبانيا، تليها نيوجيرسى وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.
كما تأتى كاليفورنيا فى صدارة الإصابات، بإجمالى 725943، تليها تكساس، ثم فلوريدا، ونيويورك.
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