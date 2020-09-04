فبركة.. الكرملين يعلن تفاصيل جديدة بشأن تسميم المعارض نافالني

أكد الكرملين أن بيلاروس سلمت أجهزة الأمن الروسية، معلومات استخباراتية تتعلق بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، ذكر الكرملين أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال إنها تؤكد فبركة قضية تسميم نافالني.

وأبدى الكرملين رغبته في التواصل مع ألمانيا بشأن حالة المعارض أليكسي نافالني.

يأتي ذلك بعد أن قالت برلين إن المعارض الروسي تم تسميمه بغاز مسمم، والتي أكدت موسكو أن الأمر لا أساس لها من الصحة.

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وذكر مجلس الوزراء الألماني أن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني تسمم بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

فميا نفى الكرملين الأمر، مؤكدا أن الجانب الروسي لا يزال ينتظر ردا من ألمانيا على طلب مكتب المدعي العام لروسيا، بشأن وضع نافالني.

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أعلن أمس الخميس، عن عقد اجتماع استثنائي غدًا الجمعة بشأن قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.