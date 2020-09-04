لا يزال البحث مستمرا.. استشعار 8 أنفاس وتصوير جثة تحت الأنقاض بـ بيروت

استشعرت فرق البحث في لبنان، تحت أنقاض مبنى دمره انفجار مرفأ بيروت، 8 أنفاس بالدقيقة بالإضافة إلى حرارة جسم، صباح اليوم الجمعة.
جاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن عضو بمنظمة "live love Beirut" التي تساعد بجهود الإنقاذ، مؤكدا أن فرق البحث كانت على بعد 1.9 مترا صباح الجمعة من الموقع الذي التقطت فيه هذه الاستشعارات.
وأشار إلى أن تم تسجيل 18 نفسا بالدقيقة أمس.
ووفقا لمراسلة "سي إن إن"، فإن فرق الإنقاذ طلبت من نحو 200 شخص تجمهروا في الموقع، الصمت حتى لا تؤثر الأصوات على أجهزة الرصد والاستشعار، لافتة إلى أنه يمكن سماع وقع إبرة ضمن دائرة قطرها 300 متر.
وأدخلت فرق الإنقاذ في مار مخايل كاميرا من فتحة بين الأنقاض للحصول على صورة عن شخص حي قابع تحت الركام.
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أظهرت الكاميرا وجود جثة وشخص على كرسي متحرك يرجح إن إشارات النبض الملتقطة تصدر منه.
وكان الجيش اللبناني أعلن اليوم، استكمال عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
ولا يزال أمام الفريق الذي يعاونه الدفاع المدني اللبناني ومهندسين وأفراد من الدفاع المدني نحو 30 سنتيمترا من رفع الأنقاض اليدوي قبل الوصول إلى النقطة التي أعطت الأجهزة إشارات إلى وجود النبض.
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