أخبار اليمن : جريحة في الحديدة وغارات عدوانية على 5 محافظات

جريحة في الحديدة وغارات عدوانية على 5 محافظاتواصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة، فيما شن الطيران 27 غارة على 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 160 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و24 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و 112 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت تحليق خمس طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس و 12 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية، وغارتين لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية بالتحيتا.

وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح جراء قذيفة مدفعية لقوى العدوان على منزل في منطقة غليل بمديرية الحوك.

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وذكر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي قرى في مديريتي منبه ورازح.

وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي شن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وخمس غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية صرواح و11 غارة على مديرية مدغل، كما شن غارتين على مديرية ماهلية.