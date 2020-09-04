جريحة في الحديدة وغارات عدوانية على 5 محافظات
واصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة، فيما شن الطيران 27 غارة على 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 160 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و24 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و 112 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار إلى أن الخروقات تضمنت تحليق خمس طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس و 12 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية، وغارتين لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية بالتحيتا.
وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح جراء قذيفة مدفعية لقوى العدوان على منزل في منطقة غليل بمديرية الحوك.
وذكر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي قرى في مديريتي منبه ورازح.
وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي شن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وخمس غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية صرواح و11 غارة على مديرية مدغل، كما شن غارتين على مديرية ماهلية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : جريحة في الحديدة وغارات عدوانية على 5 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.