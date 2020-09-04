زعيم المعارضة يهاجم أردوغان: من هؤلاء الإخوان لتخسر مصر من أجلهم؟

وجه زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، انتقادات لاذعة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب سياسته التي دمرت البلاد.

وقال كليجدار في رسالة لـ أردوغان عبر نصريحات تليفزيونية: "من هؤلاء الإخوان لتخسر مصر من أجلهم.. لماذا نتصارع مع مصر؟".

وأضاف: "لو كانت لدينا علاقات جيدة مع القاهرة، لما واجهنا هذه المشاكل في البحر المتوسط ​​اليوم"، مشيرا إلى أن مصر هي مفتاح شرق البحر المتوسط.

وأعرب زعيم المعارضة التركية عن تشككه في وجود وزير خارجية لـ تركيا، لافتا إلى أنقرة تشاجرت مع مصر وذهبت إلى التحالف مع حكومة الوفاق في ليبيا.

وأضاف أن سياسة أردوغان مزقت سوريا، كما دمرت الاقتصاد وحجم الدين تضخم كثيرا.