وقع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، على اتفاق قائم على فصل الدين عن الدولة.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تضمن الاتفاق عددا من المبادئ وهي ضرورة الاعتراف بأن السودان دولة تضم عرقيات مختلفة ووأثنيات مختلفة وأديان مختلفة وكذلك ثقافات متنوعة.
كما نص الاتفاق على ضرورة أن يضمن القانون في السودان تساوي الجميع في الحقوق السياسية والاجتماعية.
كما تم الاتفاق على ضرورة بناء دولة ديمقراطية تضمن المساواة للجميع وتستند إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتضمن حرية الاعتقاد والضمير.
ولم تدخل الوثيقة النص على الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخ البلاد.
وذكرت "روسيا اليوم"، أن الاتفاق لم يحدد مصدر التشريع، كما لم تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وحددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السودان.. حمدوك يوقع على اتفاق يفصل الدين عن الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.