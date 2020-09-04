السودان.. حمدوك يوقع على اتفاق يفصل الدين عن الدولة

وقع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، على اتفاق قائم على فصل الدين عن الدولة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تضمن الاتفاق عددا من المبادئ وهي ضرورة الاعتراف بأن السودان دولة تضم عرقيات مختلفة ووأثنيات مختلفة وأديان مختلفة وكذلك ثقافات متنوعة.

كما نص الاتفاق على ضرورة أن يضمن القانون في السودان تساوي الجميع في الحقوق السياسية والاجتماعية.

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كما تم الاتفاق على ضرورة بناء دولة ديمقراطية تضمن المساواة للجميع وتستند إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتضمن حرية الاعتقاد والضمير.

ولم تدخل الوثيقة النص على الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وذكرت "روسيا اليوم"، أن الاتفاق لم يحدد مصدر التشريع، كما لم تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وحددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات.