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دعوات للتظاهر اليوم في طرابلس وباقي المدن الليبية

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دعا نشطاء ليبيين اليوم الجمعة، للنزول في مظاهرات في كافة المدن الليبية لا سيما العاصمة طرابلس، لاستكمال المسيرات التي بدأت يوم 20 أغسطس الماضي ضد حكومة الوفاق الموالية لتركيا والتي يترأسها فائز السراج.

وتشهد عدد من المدن الليبية مظاهرات حاشدة تطالب بتحسين الخدمات المعيشية في البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المتظاهرين الليبيين رفعوا شعارات تطالب بوجود جيش وشرطة قويين لإنقاذ البلاد من التشكيلات المسلحة والإرهاب، رافعين شعارات تدعو إلى محاسبة من وصفوهم بـلصوص المال العام.

وردد المتظاهرون هتافات: "نبو جيش ونبو شرطة.. ليبيا راهي في ورطة"، و"لا كتائب لا سرايا.. نبو جيش وحيد الراية".

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