شهر على انفجار مرفأ بيروت.. مايا دياب تنشر تغريدة مؤثرة

تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر وذلك بمناسبة مرور شهر على إنفجار مرفأ بيروت .
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وكان الجيش اللبناني أعلن اليوم، استكمال عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
ولا يزال أمام الفريق الذي يعاونه الدفاع المدني اللبناني ومهندسين وأفراد من الدفاع المدني نحو 30 سنتيمترا من رفع الأنقاض اليدوي قبل الوصول إلى النقطة التي أعطت الأجهزة إشارات إلى وجود النبض.
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