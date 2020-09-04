أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة تستمر من الظهر إلى الليل

الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة تستمر من الظهر إلى الليلتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة ومغبرة على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية، أن الأمطار المتفرقة والمتفاوتة ستهطل ويصحبها الرعد والرياح الشديدة أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعدة شمالاً.

وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد غرباً إلى أجزاء من سهل ومرتفعات تهامة، وشرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية، كما يحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن الأجواء ستكون حارة ومغبرة نسبياً في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية، لافتاً إلى هبوب الرياح الموسمية الشديدة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

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ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية .

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة خاصة أثناء النهار، وربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.

وأوضح المركز أن أمطار متفرقة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية .