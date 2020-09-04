أستراليا تمدد حظر السفر الدولى لـ 3 أشهر على الأقل

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، أعلن رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، بعد اجتماعه مع الوزراء، اليوم الجمعة، أن 7 من 8 وزراء وافقوا على "مجموعة مستدامة من الترتيبات".

وكانت البلاد فرضت القيود على جميع الزوار الأجانب فى مارس الماضى، مع منع الأستراليين والمقيمين الدائمين أيضًا من مغادرة البلاد، ما لم يحصلو على استثناء.

وبناءً على نصيحة لجنة حماية الصحة الأسترالية، أعلن وزير الصحة جريج هانت، فى وقت متأخر من يوم أمس الخميس، تمديد فترة الطوارئ حتى 17 ديسمبر المقبل على الأقل.

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وقال هانت فى بيان: "نصحت لجنة حماية الصحة الأسترالية بأن الوضع الدولى والمحلى المتعلق بكورونا، لا يزال يشكل خطرًا غير مقبول على الصحة العامة"، لافتا إلى "أن تمديد فترة الطوارئ هو استجابة مناسبة لهذا الخطر".

وينتقد مشرعو المعارضة هذا الموقف المتشدد، متهمة الحكومة بالتخلى عن المواطنين، وأن "الحكومة تتجاهل 23 ألف أسترالى تقطعت بهم السبل فى الخارج".

وكانت أستراليا سجلت 737 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 26049 إصابة بالفيروس، وفقًا لأحدث البيانات.