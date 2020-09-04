زلزال بقوة 3.4 ريختر في الإمارات.. تفاصيل

أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق صباحا بالتوقيت المحلي للإمارات.

وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها بأن السكان شعروا به بشكل خفيف، ولم يكن له أي تأثير.

ونقلت وسائل اعلام إماراتية ان سكان امارة الفجيرة احسوا بقوة الهزة، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف دون وقوع خسائر بشرية او مادية.