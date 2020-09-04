صفعة لـ تركيا.. الاتحاد الأوروبي يواصل دعم اليونان وقبرص

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مواصلة دعمه لليونان وقبرص في مواجهة تركيا، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية".

وطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالانخراط في حوار بدلا من التصريحات التصعيدية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أعلن في وقت سابق، فشل التوصل لاتفاق بين تركيا واليونان لخوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط.

وقال ستولتنبرج في بيان إن الحلف يعمل على إتمام الأمر، ولن يقبل بأي تصعيد في منطقة شرق المتوسط.

يأتي ذلك غداة إعلان أمين الناتو، أن أثينا وأنقرة اتفقتا على بدء "محادثات فنية" للحد من مخاطر الحوادث العسكرية في المتوسط، فيما نفت اليونان الأمر.

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ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسط تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية اليونان، سفر دندياس للقاء أنطونيو جوتيريش، لافتة إلى أنه من المقرر أن تركز المحادثات بين الجانبين على القضايا ذات الاهتمام الدولي والإقليمي، فضلا عن التطورات الحالية في شرق المتوسط بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة".

فيما قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن المحادثات مع تركيا حول المتوسط لا يمكن أن تبدأ إلا إذا تخلت تركيا عن تهديداتها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالب ميتسوتاكيس، أنقرة بالكف عن تهديداتها قبل الشروع في أي حوار أو مفاوضات.