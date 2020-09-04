زلزال شدته 5.3 درجات بمقياس ريختر يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجة بمقياس ريختر بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الجمعة، ولكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج المد العاتية (تسونامي).

وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية الرسمية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات أو وفيات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية بأن الزلزال كان متوسط الشدة بناءً على مركزه وعمقه.