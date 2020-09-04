ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجة بمقياس ريختر بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الجمعة، ولكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج المد العاتية (تسونامي).
وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية الرسمية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو إصابات أو وفيات.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية بأن الزلزال كان متوسط الشدة بناءً على مركزه وعمقه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زلزال شدته 5.3 درجات بمقياس ريختر يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.