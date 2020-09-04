عاجل.. مقتل 10 جنود فى هجوم على كمين وسط مالى

ووفقًا لبوابة "العين الإخبارية"، ذكر تقرير داخلى لوزارة الأمن فى مالى، أن الحصيلة الأولية للهجوم على الكمين فى جيرى تشير إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم ملازم، لافتًا إلى أنه تم العثور على ناجين، واحتراق أربع سيارات وعربة إسعاف.

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