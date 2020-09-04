وأكدت اليونان، أنها ستلجأ إلى الأمم المتحدة بشأن التصعيد التركى فى البحر المتوسط، وشدد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن بلاده لن تدخل فى أى مفاوضات مع تركيا قبل أن توقف أنقرة تهديداتها.
وبالرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية، يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز فى شرق المتوسط فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص، ما اعتبرته البلدان استفزازًا وتصعيدًا يؤدى إلى تفجير الوضع فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الناتو يعلن فشل المفاوضات الفنية بين اليونان وتركيا بخصوص شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.