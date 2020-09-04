الناتو يعلن فشل المفاوضات الفنية بين اليونان وتركيا بخصوص شرق المتوسط

أعلن حلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الجمعة، فشل المفاوضات الفنية بين اليونان وتركيا فى التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع فى شرق المتوسط، حسبما جاء فى بيان عاجل نشرته شبكة "العربية" الإخبارية.





وأكدت اليونان، أنها ستلجأ إلى الأمم المتحدة بشأن التصعيد التركى فى البحر المتوسط، وشدد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أن بلاده لن تدخل فى أى مفاوضات مع تركيا قبل أن توقف أنقرة تهديداتها. وبالرغم من التحذيرات الدولية والإقليمية، يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز فى شرق المتوسط فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص، ما اعتبرته البلدان استفزازًا وتصعيدًا يؤدى إلى تفجير الوضع فى المنطقة.

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