لليوم الثالث..  إندونيسيا تتخطى 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يعد هذ اليوم هو الثالث على التوالى، الذى تزيد فيه الإصابات اليومية الجديدة عن ثلاثة آلاف، بعد زيادة قياسية أمس الخميس بلغت 3622.
كما أعلنت إندونيسيا تسجيل 82 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالى الوفيات إلى 7832 حالة، إذ أن أندونيسيا تعد أعلى حصيلة فى جنوب شرق آسيا.
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