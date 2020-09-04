الاتحاد الأوروبى : نواصل دعم اليونان وقبرص فى مواجهة تركيا

أكد الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، أنه مواصلة دعمه الكامل لكل من اليونان وقبرص فى مواجهة تركيا، التى تصر على الاعتداء على الحقوق الاقتصادية للبلدين عضوا التكتل فى شرق البحر المتوسط.





ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية، قال الاتحاد الأوروبى إنه ينبغى على تركيا الانخراط فى حوار بدلا من التصريحات التصعيدية التى تهدد بتفجير الصراع فى المنطقة. وتصر تركيا على مواصلة التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز فى شرق المتوسط، بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص، ما اعتبرته البلدان استفزازًا وتصعيدًا يؤدى إلى تفجير الوضع فى المنطقة.

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