رئيس وزراء اليونان : نواجه عدوانا تركيا يتطلب ردا دوليا

وأكد ميتسوتاكيس أن تحركات تركيا غير القانونية تمثل تحديًا دوليًا يتطلب ردًا من المجتمع الدولى، لافتًا إلى أن اليونان تشترط وقف جميع التهديدات التركية كشرط أساسى لإجراء اتصالات من أجل خفض التوتر بين البلدين.

كما شدد رئيس وزراء اليونان على أن أثينا تتمسك بضرورة استجابة أنقرة لمطالبها، ووقف اعتداءاتها المستمرة على الحدود الاقتصادية لليونان وقبرص قبل البدء فى أى محادثات ومفاوضات تهدئة.

وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، أعلن فى وقت سابق أن تركيا واليونان، عضوى الحلف، اتفقتا على إجراء "مفاوضات فنية" بشأن سبل خفض تصعيد التوتر العسكرى فى شرق البحر المتوسط بشأن أنشطة تنقيب عن الغاز المثيرة للجدل التى تصر عليها أنقرة.

وقال ستولتنبرج فى بيانه: "عقب مباحثاتى مع قادة يونانيين وأتراك، اتفق الطرفان على الدخول فى مفاوضات فنية فى الناتو لوضع آليات تحول دون اندلاع صراع عسكرى محتمل، بهدف تقليل خطر وقوع أحداث أو حوادث فى شرق المتوسط".

وتستمر المخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية بين تركيا واليونان، العضوين بحلف الناتو، بسبب إصرار أنقرة على التنقيب غير المشروع عن النفط فى المياه الإقليمية لليونان وقبرص، وسط توقعات بوجود ثروات هائلة من النفط فى شرق المتوسط، حيث مددت تركيا مهمة استكشاف بحرية شرق المتوسط، ما اعتبرته اليونان استفزاز يتطلب وقفة دولية.