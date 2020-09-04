انفجار قوي يهز العاصمة الجورجية تبليسي

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بوقوع انفجار قوي سمع دويه قبل قليل وسط عاصمة جورجيا تبليسي.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وسائل إعلام محلية قولها إن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في حصيلة أولية.
وقال شاهد عيان للصحفيين "سمعنا انفجارا قويا ولا نعرف بالضبط ما حدث. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور".
وأضاف الشاهد أن ثلاثة أشخاص أصيبوا ولقى آخر حتفه جراء الانفجار.
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