نتنياهو يكشف حقيقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التقرير الوارد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر اليوم الجمعة، الذي أفاد بأنه وافق سرا على تزويد الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.
ورد ديوان نتنياهو على التقرير بحسب موقع "i24" الإسرائيلي قائلا، "تكرار الادعاء الكاذب ضد رئيس الحكومة نتنياهو لا يجعله صحيحا".
وأضاف "رئيس الحكومة نتنياهو لم يمنح في أي لحظة من المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي أدت إلى انفراج تاريخي مع الإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس، موافقة إسرائيل على بيع أسلحة متطورة للإمارات".
وصرّح مسؤولون في الإمارات، بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيُتيح لها امتلاك إف-35، وهو ما دفع أوساطا إسرائيلية لانتقاد نتنياهو، "لعدم المحافظة على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة" لكن جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد وصهره، قال إن بإمكان بلاده، منح إف-35 للإمارات، والحفاظ على التفوّق الإسرائيلي في الشرق الأوسط، في ذات الوقت.
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