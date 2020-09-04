بعد تسجل 125 ألف إصابة بكورونا.. شرطة إسرائيل تستعد لإغلاق المدن الحمراء

بدأت الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق على المدن الحمراء يوم الاثنين المقبل، وسنتنشر في مختلف انحاء إسرائيل لضمان تطبيق القرار.
وذكر موقع "مكان" نقلا عن وزارة الصحة الاسرائيلية أن "عدد مرضى الكورونا، بلغ 125755 اليوم الجمعة، بينهم 991 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 416 وصفت حالتهم خطيرة و 123 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 99487 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 25277".
ويشار إلى أن نسبة الوفيات من بين الحالات التي انتهت إما بالشفاء أو بالوفاة تبلغ واحدا بالمئة فقط، بالمقارنة مع أربعة بالمئة عالميا.
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