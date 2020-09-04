عاجل.. انفجار وسط عاصمة جورجيا وأنباء عن سقوط ضحايا

أكدت وسائل إعلام محلية فى جورجيا، منذ قليل، وقوع انفجار قوى بوسط العاصمة الجورجية، تبليسى ، اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.



أكدت وسائل إعلام محلية فى جورجيا، منذ قليل، وقوع انفجار قوى بوسط العاصمة الجورجية، تبليسى ، اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط ضحايا. ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكدت الأنباء سقوط العديد من الضحايا جراء الانفجار الهائل الذى سمع صوته كدوى هائل، دون حصر مؤكد لأعداد الضحايا.

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