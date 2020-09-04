رئيس قبرص : عدوانية تركيا تهدد بتفجير المنطقة

وفى مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الفرنسية، قال اناستاسيادس: "هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل.. لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدًا ويثير القلق".
كما أكد الرئيس القبرصى ضرورة إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود بالحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرًا من أن التوتر المتصاعد فى شرق المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وكان وزير الخارجية القبرصى نيكوس كريستودوليديس، بحث مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس، مؤخرًا، الاستفزازات التركية فى شرق البحر المتوسط، إذ أكد بيان للخارجية القبرصية على أن "الاستفزازات التركية، وكذلك زيارة وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس إلى اليونان غدًا، ثم تركيا ضمن مبادرة برلين لتهدئة الأجواء".
وأكد وزير الخارجية القبرصى أن تركيا تسير فى الاتجاه الخاطئ بمواصلة تحركاتها شرق المتوسط، مؤكدًا أن الاستفزازات التركية غير قانونية.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترًا كبيرًا بين أثينا وأنقرة، حيث يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التنقيب غير المشروع عن الغاز والنفط فى المنطقة اليونانية الخالصة، كما يتذرع بالقبارصة الأتراك فى مساعية للاستيلاء على ثروات المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق المتوسط.
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