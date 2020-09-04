إسرائيل تنفذ 12 خرقا جويا في سماء لبنان خلال 24 ساعة

أعلن الجيش اللبناني عن تسجيل 12 خرقا جويا من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وأضاف الجيش في بيان، إنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة في لبنان.

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