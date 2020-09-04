بشرى سارة بشأن اللقاح الروسي ضد كورونا

ووفقًا لمجلة "لانسيت" الطبية، نجح اللقاح الروسي في إنتاج أجسام مضادة للمشاركين في التجارب، ولم ينتج عنه آثار جانبية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه على الرغم من القيود على التجارب، فإن البيانات التي تمت مراجعتها تعزز آفاق روسيا في السباق مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا بعد شكوك واسعة النطاق.
وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، إن النتائج التي نشرت اليوم الجمعة تمثل "نقطة تحول" في أعقاب الانتقادات التي طالت اللقاح.
وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف أن "روسيا أجابت على الأسئلة التي طُرحت بشأن اللقاح.. ونحن مقتنعون بأن لدينا أفضل لقاح في العالم".
وكانت وزارة الصحة الروسية، منحت في 11 أغسطس الماضي، الموافقة التنظيمية لأول لقاح لفيروس كوفيد -19 في العالم، والذي طوره معهد جيماليا في موسكو، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ابنته كانت من ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد ضد كوفيد 19.
وأوضح المسؤولون الروس أن الانتقادات الموجهة ضد اللقاح لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الدول التي انتقدت اللقاح الروسي خائفون من المنافسة فقط.
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