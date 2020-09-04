مطالبات باجتماع عاجل في الكنيست عن صفقة الطائرات للإمارات

طالب عضو الكنيست عن حزب "تلم" الإسرائيلي، موشيه بوجي يعالون، اليوم الجمعة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن بالكنيست، العضو تسفي هاوزر، بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة، على خلفية ما يتم نشره حول موافقة نتنياهو للإدارة الأمريكية على بيع مقاتلات من طراز إف 35 للإمارات، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى من بينها معدات متقدمة للغاية للإمارات.

وطالب يعالون اللجنة بضرورة إجراء نقاش بشأن هذا الامر وإعداد تقرير مفصل حول الصفقة، وموقف المنظومة الأمنية منها.

وقال يعالون: "أنوي المطالبة برقابة برلمانية صارمة على الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحوار لا يمكن أن يكون تتم إدارته فقط بواسطة نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي بشكل حصري. مع تجاهل اجهزة الخارجية والأمن الرسمية، هناك خوف كبير من أن القرارات التي يتم اتخاذها والموافقات التي يتم منحها ذات صلة بتوازنات ولا تنسجم مع حسابات وتوازنات المصالح الوطنية والقومية الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نفى أكثر من مرة بشكل رسمي أن يكون منح الموافقة لبيع مقاتلات إف 35 للإمارات في إطار صفقة مباشرة العلاقات الشاملة بين إسرائيل والإمارات، برعاية أمريكية.