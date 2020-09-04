الأردن : سنستقبل 3-4 طائرات يوميا خلال الأسبوع الأول من فتح المطار -رابط

دوت الخليج :- أكد وزير النقل خالد سيف، أن الحكومة حريصة على تسيير الرحلات الجوية المنتظمة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الخميس، أن السفر لن يعود كما كان عليه في السابق من هنا إلى عدة سنوات، بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم لانتشار جائحة كورونا.

ونوه بأن إعادة تسيير الرحلات سيبدأ اعتبارا من 8 أيلول 2020 وفقا لضوابط وشروط السلامة العامة.

وأشار إلى أن تسيير الرحلات مع الدول المدرجة على قوائم الدول حسب التصنيف اللوني لا يتم إلّا بموافقة تلك الدول على الشروط والمعايير التي وضعناها، مبينا أن بعضا منها قد تكون مطاراتها مغلقة، لافتا إلى استمرار التواصل معها إلى حين فتح مطاراتها.

وأوضح سيف أن القادمين من جميع الدول عليهم أن يقدموا فحص الـPCR مسبقا عبر منصة (visitjordan.gov.jo).

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وعن الإجراءات لدى الصعود على متن الطائرة، فقال سيف إن على المسافر إبراز QR code، وفحص الـPCR وما يثبت أنه أمضى 14 يوما في الدولة القادم منها.

وشدد على فرض غرامة بقيمة 10 آلاف دينار في حالة الإدلاء بمعلومات مغلوطة أو غير دقيقة.

وأكد أن مطار الملكة علياء لن يستقبل أكثر من 3-4 طائرات يوميا خلال الأسبوع الأول لتقييم التجربة وهي قابلة للتعديل، مشيرا إلى قابلية رفع عدد الطائرات في الأسبوع الثاني إلى 8 طائرات بحد أقصى، مضيفا "بعد تقييم التجربة سنبدأ بزيادة عدد الطائرات تدريجيا".

وبين أن رحلات المغادرة من المملكة إلى الخارج مستمرة شريطة موافقة الدول التي ستسير الرحلات إليها على استقبالها.