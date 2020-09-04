أخبار اليمن : خبر سار من صنعاء.. توزيع كميات من الغاز للمواطنين

خبر سار من صنعاء.. توزيع كميات من الغاز للمواطنين
استأنفت الشركة اليمنية للغاز اليوم، توزيع الغاز للمواطنين والمركبات وكبار المستهلكين والمصانع والمطاعم ومزارع الدواجن.
وأوضح مصدر بالشركة، أن الشركة باشرت اليوم الجمعة توزيع الغاز المستورد، بعد دخول باخرة تحمل 12 الف طن من الغاز المنزلي.
وأشار المصدر إلى أن هذه الكمية ستمكن الشركة من تلبية الاحتياج من مادة الغاز المنزلي لفترة في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكدت الشركة، حرصها على توفير مادة الغاز المنزلي لتخفيف معاناة المواطنين نتيجة العدوان والحصار واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز.
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