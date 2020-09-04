الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز المسموح به 10 مرات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن مخزون اليورانيوم الإيراني يتجاوز المسموح به 10 مرات.

وأشارت الوكالة إلى أن طهران انتهكت الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم في الاتفاق النووي.

وأعلنت الوكالة أنها فتشت الأسبوع الماضي موقعا إيرانيا نوويا مشتبها بوجود تجاوز فيه.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قد قال للصحفيين لدى عودته من طهران، إن المواعيد التي وافقت عليها إيران للسماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقعين سريين سابقين "قريبة للغاية".

وذكر تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سمحت للوكالة بتفتيش أحد موقعين، وافقت الأسبوع الماضي على السماح بدخولهما بعد أزمة طويلة، في حين زاد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

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وقال أحد التقريرين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة.

ونوه هذا التقرير إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر "في وقت لاحق في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية".