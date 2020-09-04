دولة جديدة تعلن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكوسوفو. بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وأشارت إلى أن الدولتين اتفقتا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ترامب قوله إن صربيا تعهدت بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

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