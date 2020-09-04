البحرين الهدف القادم.. تقارير استخباراتية: قطر مولت هجمات الحوثيين على السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، قال المحلل الاستخباراتي جيسون جي إنه درس أنماط الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة، مثل الهجوم الفاشل الذي تعرض له مطار أبها الدولي بالسعودية الأحد الماضي، حيث تصدى الدفاع الجوي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها.
وخلال السنوات الأخيرة، زودت إيران ميليشيات الحوثيين ببرنامج لطائرات بدون طيار متقدمة وصواريخ باليستية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السعودية، لم تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وكشف المحلل الاستخباراتي جيسون جي أن قطر جندت جاسوسًا داخل السعودية، وسربت عن طريقه معلومات استخباراتية لقيادة ميليشيات الحوثيين.
وحذر تقرير لمجلة "دي بريس" النمساوية من أن البحرين قد تتعرض بدورها لهجمات إرهابية مماثلة من جانب الحوثيين بسبب "موقعها الحيوي على طرق الملاحة البحرية".
ولطالما أنكرت قطر دعمها للحوثيين، لكن مجلة "دي بريس" أكدت أنها اطلعت على تقارير تحوي تفاصيل حول الدعم والتمويل القطري للحوثيين وحزب الله، فضلًا عن جماعة الإخوان.
وكشفت المجلة أن أحد الأعضاء البارزين في العائلة المالكة القطرية وافق على تسليم معدات عسكرية متقدمة لكتائب حزب الله العراق.
وقال جيسون جي إن السفير القطري لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد الخليفي عرض عليه رشوة بمبلغ 750 ألف يورو مقابل التكتم على المعلومات التي حصل عليها بشأن التمويل القطري لكتائب حزب الله العراق.
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