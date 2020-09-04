أخبار اليمن : الأمين العام يعزي العميد احمد القناص بوفاة شقيقه

الأمين العام يعزي العميد احمد القناص بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى العميد أحمد القناص، بوفاة شقيقه الشيخ زيد زيد القناص، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.
واعرب أمين عام المؤتمر في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للعميد أحمد القناص، ولنجل الفقيد خالد زيد القناص وإخوانه، وكافة غشم وبني صريم عامة، بهذا المصاب الأليم..
مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه بالصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون
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