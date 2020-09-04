جورجيا : مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار غاز وسط العاصمة تبليسى

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، وقع انفجار وسط تبليسى، بالقرب من مبنى قاعة الحفلات الموسيقية الكبرى، حيث أكد شاهد عيان أنهم سمعوا صوت انفجار مدوى، ولكنهم لم يعرفوا ما حدث على وجه الدقة.

وبحسب الوكالة، قال آخرون إن الانفجار المدوى نجم عن انفجار أسطوانة غاز فى نادى "ديجافو" الذى يخضع حاليا لسلسلة من الإصلاحات.

فيما لم تعلن السلطات الرسمية فى جورجيا أى أنباء أو تعليقات بشأن الحادث أو ضحاياه.