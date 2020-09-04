الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ 30 يوما في البلاد

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا أعلن بموجبه حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا، في المناطق الفلسطينية، اعتبارًا من 4 /9 /2020.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الرسمية، إلى أن الرئيس أصدر قرارًا بقانون غلظ فيه عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين، خاصة القضاة وأعضاء النيابة وأعضاء الضابطة القضائية ورجال الأمن.
وفي ذات السياق، أصدر قرارًا بقانون شدد فيه عقوبة بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتأتي هذه القرارات بقانون في سياق توجيهاته لمواجهة الجرائم الخطرة التي تتهدد المجتمع الفلسطيني.
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