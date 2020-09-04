تتضاعف خلال أشهر.. دراسة: 400 ألف وفاة بكورونا في أمريكا بحلول مطلع العام المقبل

حذرت دراسة صادرة عن جامعة واشنطن الأمريكية من أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يتجاوز 400 ألف حالة بحلول يناير المقبل.

وتوقع معهد المعايير الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن أن يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 410 آلاف حالة مطلع العام المقبل.

ووفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية صدرت اليوم الجمعة، فقد توفي ما يقرب من 187 ألف مريض بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن 223000 آخرين سيموتون خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إذا ثبتت صحة التوقعات.

وقالت جامعة واشنطن في تقرير لها "نتوقع أن يصل معدل الوفيات اليومي في الولايات المتحدة، بسبب تراجع يقظة الجمهور، إلى ما يقرب من 3000 شخص يوميًا في ديسمبر".

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وحذرت الجامعة من أنه إن اتبعت الحكومة الأمريكية استراتيجية مناعة القطيع ولم تفرض أي إجراءات حظر أو إغلاق، فقد يصل عدد الوفيات إلى 600 ألف حالة في يناير.

وأوضحت الجامعة أن تراجع التزام الأمريكيين بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات هو السبب الرئيسي في زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من الممكن تفادي وفاة 120 ألف شخص إذا ما فُرضت الإجراءات الوقائية إجباريًا على الجمهور.

وسجلت الولايات المتحدة 44 ألف إصابة جديدة و1100 حالة وفاة خلال أمس الخميس، بارتفاع ملحوظ عن حصيلة الأربعاء السابق عليه.