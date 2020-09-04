نتنياهو: إسرائيل تقرر الاعتراف بكوسوفو دولة مستقلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قررت الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة.
ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، على تعهده بنقل السفارة الصربية إلى القدس بحلول يوليو 2021.
الجدير بالذكر أن جمهورية كوسوفو، هي دولة معترف بها جزئيا في جنوب شرق أوروبا، وهي تعيش في نزاع مع جمهورية صربيا، وموضع نزاع إقليمي أيضا.
وتبلغ مساحة كوسوفو 10887 كليومتر مربع، وتقع في منطقة البلقان. ويحد الدولة الحبيسة كل من مقدونيا من الجنوب الشرقي، فيما يحدها من الشمال الشرقس صربيا والجبل الأسود من الشمال الغربي وألبانيا من الجنوب.
وكان اقليم كوسوفو تابع لصربيا لكنه أعلن الانفصال عنها في 17 فبراير 2008، وهو ما رفضته حكومة صربيا المركزية وروسيا، فيما أيدته الولايات المتحدة وعدد من دول الإتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية والبحرين واليمن والإمارات.
دعت روسيا إلى جلسة عاجلة بمجلس الأمن الدولي، وفي التصويت على الاستقلال، اعترفت 98 دولة باستقلال الاقليم، لتصبح عضوا في الأمم المتحدة، وهو الامر الذي يتطلق اعتراف 97 دولة فقط.
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