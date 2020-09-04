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مظاهرات في موريتانيا ضد التدخل التركي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات في موريتانيا ضد التدخل التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  احتشد اليوم الجمعة، موريتانيون، أمام السفارة التركية، اعتراضًا على التدخلات التركية الأخيرة في أفريقيا في عدد من الدول، بما في ذلك ليبيا، موريتانيا، تونس، بالإضافة إلى دول أخري، وأيضًا بسبب دعمها المستمر للتطرف والإرهاب بالإضافة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وفقا لموقع "موريتانيا لايف".

 

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وطالب المتظاهرون بالتوقف العاجل واللا مشروط للشخصيات السياسية التابعة لنهجها التخريبي لنهب وسلب ثروات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأفريقية.

 

كما طالب المتظاهرون بالتوقف عن دعم الجماعات والأحزاب والميليشيات المتطرفة في الدول الأخرى. 

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